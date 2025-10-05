Dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi che sta conducendo la procura di Pavia si sa ancora poco. L'udienza per il termine dell'incidente probatorio è stata fissata a metà dicembre e ancora non c'è una presunta data, nemmeno ipotizzabile, per la chiusura delle indagini, quando potrà essere rivelato se ci sono altri indagati e cos'hanno davvero in mano gli investigatori su questo caso. Nel frattempo proseguono le attività di investigazione, come le perquisizioni: a fine settembre ne sono state effettuate ulteriori anche a casa dei genitori di Andrea Sempio, dove lui stesso è tornato a vivere da qualche mese, ed è qui che, come riferisce Rita Cavallaro su Il Tempo, è stato trovato un computer che era sfuggito durante la perquisizione di maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, trovato a casa Sempio un pc "fantasma": cosa cercano gli investigatori