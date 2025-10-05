Garlasco spunta un pc fantasma a casa Sempio | il nuovo tassello che agita l’inchiesta

Il delitto di Garlasco è diventato, nel tempo, molto più di un cold case. È un enigma che ha già avuto una sentenza definitiva – quella che ha condannato Alberto Stasi – ma che non smette di produrre scosse di assestamento. La procura di Pavia, con la nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, ha scelto una strada chiara: non lasciare zone d’ombra, anche a costo di riaprire ferite che sembravano chiuse. Il calendario parla chiaro: l’udienza per la conclusione dell’incidente probatorio è fissata per dicembre, ma le indagini continuano a stratificarsi giorno dopo giorno. E la sensazione è che ogni perquisizione aggiunga un capitolo, invece di chiuderne uno. 🔗 Leggi su Panorama.it

