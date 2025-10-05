Garlasco il colpo di scena a Quarto Grado | Trovato in casa di Sempio
News tv. Garlasco, il colpo di scena che cambia tutto: “Trovato in casa di Sempio” – Colpo di scena nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, il misterioso omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La puntata del 3 ottobre di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Retequattro, ha rivelato in esclusiva un elemento inedito destinato a riaccendere le discussioni su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Una scoperta che arriva a pochi giorni dai nuovi sviluppi giudiziari, già molto commentati, e che potrebbe aprire scenari imprevisti dopo quasi vent’anni di indagini, processi e polemiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Delitto di Garlasco, l'esclusiva di "Quarto Grado": spunta un secondo scontrino in casa Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “ Quarto Grado ” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Scrive notizie.it
Garlasco, spunta un secondo scontrino: il nuovo colpo di scena che coinvolge Andrea Sempio - Un documento datato 14 agosto 2007, il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi, riaccende i dubbi e alimenta il dibattito sul caso Garlasco. Secondo panorama.it