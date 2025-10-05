News tv. Garlasco, il colpo di scena che cambia tutto: “Trovato in casa di Sempio” – Colpo di scena nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, il misterioso omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La puntata del 3 ottobre di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Retequattro, ha rivelato in esclusiva un elemento inedito destinato a riaccendere le discussioni su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Una scoperta che arriva a pochi giorni dai nuovi sviluppi giudiziari, già molto commentati, e che potrebbe aprire scenari imprevisti dopo quasi vent’anni di indagini, processi e polemiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, il colpo di scena a “Quarto Grado”: “Trovato in casa di Sempio”