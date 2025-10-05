Il mondo dei fumetti spesso rappresenta personaggi iconici e storie che riflettono aspetti della vita quotidiana, anche attraverso interpretazioni alternative o reinterpretazioni più oscure. Uno degli esempi più interessanti è la serie di strisce dedicate a Garfield, che ha subito un’evoluzione grazie a progetti come Garfield Minus Garfield. Questo progetto rivisita le vignette originali eliminando il protagonista felino, lasciando in evidenza un’immagine più malinconica e introspectiva del personaggio di Jon Arbuckle. Di seguito, si analizzeranno le caratteristiche principali di questa reinterpretazione e alcune delle sue vignette più significative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Garfield senza garfield: le 25 strisce più dark fino ad oggi