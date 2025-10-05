Garbagnate Cri Groane | corso per nuovi volontari

Ilnotiziario.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. La presenza della Croce Rossa, Cri Groane, sul territorio ha risposto e risponde significativamente ai bisogni della cittadinanza grazie all’operato di tutti i soggetti che ne fanno parte. Il Notiziario ha intervistato la presidente Annamaria Lucenò in vista dell’avvio del nuovo Corso di Formazione che volontari specializzati terranno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garbagnate - groane

