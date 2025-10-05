Garbagnate Cri Groane | corso per nuovi volontari
. La presenza della Croce Rossa, Cri Groane, sul territorio ha risposto e risponde significativamente ai bisogni della cittadinanza grazie all’operato di tutti i soggetti che ne fanno parte. Il Notiziario ha intervistato la presidente Annamaria Lucenò in vista dell’avvio del nuovo Corso di Formazione che volontari specializzati terranno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: garbagnate - groane
Da Limbiate a Garbagnate a Caronno, al via nelle Groane le ronde serali della polizia locale
*Fametta Run nel Parco delle Groane* *Domenica 5 Ottobre 2025* Ritrovo presso Osteria Oasi Fametta, Garbagnate Milanese Una giornata di sport, natura e divertimento per tutti! Partecipa alla corsa non competitiva nel cuore verde a nord di - facebook.com Vai su Facebook
Garbagnate, Cri Groane: corso per nuovi volontari - La presenza della Croce Rossa, Cri Groane, sul territorio ha risposto e risponde significativamente ai ... Riporta ilnotiziario.net