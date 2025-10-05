Galbani 100 anni a Corteolona | con oltre 600 addetti è il sito più grande al mondo per produzione di mozzarelle
Corteolona (Pavia), 5 ottobre 2025 – Lo stabilimento Galbani di Corteolona, in provincia di Pavia, celebra un secolo di storia industriale con una grande festa per gli oltre 600 addetti, che ne fanno il sito più grande al mondo per la produzione di mozzarelle. “È un grande onore essere qui oggi, a celebrare un secolo di storia industriale che ha segnato la vita di generazioni e che continua a rappresentare un'eccellenza del Made in Italy”, ha detto Jose Antonio Lalanda, General manager di Galbani - Lactalis Italia. “Un traguardo straordinario ”, per Giuseppe Previti - direttore di stabilimento Galbani a Corteolona, secondo cui i cent'anni di vita del sito produttivo rappresentano "cent'anni di lavoro, di sfide e di successi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La Galbani compie 100 anni: festa a Corteolona
La Galbani compie 100 anni: festa a Corteolona - Per l'occasione il Comune intitolerà la scuola media a Egidio Galbani, fondatore dell’azienda e figura emblematica di una lunga tradizione di eccellenza nel settore lattiero- Scrive msn.com
100 Anni di Galbani a Corteolona (Pv) con intitolazione scuola media e giornata di festa aperta tutti - com) Corteolona (PV), 3 ottobre 2025 – Il Gruppo Lactalis – prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con brand come Galbani Santa Luci ... Segnala mi-lorenteggio.com