Galbani 100 anni a Corteolona | con oltre 600 addetti è il sito più grande al mondo per produzione di mozzarelle

Corteolona (Pavia), 5 ottobre 2025 – Lo stabilimento Galbani di Corteolona, in provincia di Pavia, celebra un secolo di storia industriale con una grande festa per gli oltre 600 addetti, che ne fanno il sito più grande al mondo per la produzione di mozzarelle. “È un grande onore essere qui oggi, a celebrare un secolo di storia industriale che ha segnato la vita di generazioni e che continua a rappresentare un'eccellenza del Made in Italy”, ha detto Jose Antonio Lalanda, General manager di Galbani - Lactalis Italia. “Un traguardo straordinario ”, per Giuseppe Previti - direttore di stabilimento Galbani a Corteolona, secondo cui i cent'anni di vita del sito produttivo rappresentano "cent'anni di lavoro, di sfide e di successi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

