Gad Festival 13 giorni all' insegna degli spettacoli e della danza nel quartiere
Un calendario con 13 giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, che impegnano 29 compagnie e artisti da 8 Paesi diversi, per mettere al centro il quartiere Giardino. Da lunedì 6 a domenica 19 ottobre arriva a Ferrara il Gad Festival.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn appuntamento dove. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: festival - giorni
Terracina Book Festival: tre giorni di mare e cultura
’Pop Corn Festival del corto’. Diciotto opere iscritte al concorso. Tre giorni di proiezioni in piazza
Dal 5 al 14 settembre in Trentino torna il Festival Orme: dieci giorni di cammino, cultura, natura e incontri a Fai della Paganella
VIDAS organizza la quarta edizione del Festival INCONTRO – “Imperfetta civiltà”, tre giorni di dialoghi, laboratori e performance dedicati ai valori che tengono insieme le nostre comunità. L’appuntamento è dal 17 al 19 ottobre 2025 al Teatro Franco Parenti di - facebook.com Vai su Facebook
Aspettiamo in piazza tra 15 giorni tutti quelli che negli ultimi giorni hanno chiesto "Perché la Cgil non manifesta per i salari?" Verranno tutti di sicuro. Primo della fila l'onorevole @CarloCalenda. - X Vai su X
Il quartiere Giardino al centro del mondo con il "Gad Festival": 13 giorni di festa con 38 eventi tra danza, concerti e laboratori - Tredici giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, che impegnano 29 compagnie e artisti da 8 paesi diversi, che renderanno il quartiere Giardino il centro del mondo. cronacacomune.it scrive