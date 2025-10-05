Gad Festival 13 giorni all' insegna degli spettacoli e della danza nel quartiere

Ferraratoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calendario con 13 giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, che impegnano 29 compagnie e artisti da 8 Paesi diversi, per mettere al centro il quartiere Giardino. Da lunedì 6 a domenica 19 ottobre arriva a Ferrara il Gad Festival.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn appuntamento dove. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - giorni

Terracina Book Festival: tre giorni di mare e cultura

’Pop Corn Festival del corto’. Diciotto opere iscritte al concorso. Tre giorni di proiezioni in piazza

Dal 5 al 14 settembre in Trentino torna il Festival Orme: dieci giorni di cammino, cultura, natura e incontri a Fai della Paganella

gad festival 13 giorniIl quartiere Giardino al centro del mondo con il "Gad Festival": 13 giorni di festa con 38 eventi tra danza, concerti e laboratori - Tredici giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, che impegnano 29 compagnie e artisti da 8 paesi diversi, che renderanno il quartiere Giardino il centro del mondo. cronacacomune.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gad Festival 13 Giorni