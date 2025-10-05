"Da Riccione, lanciamo un messaggio forte a tutti i livelli istituzionali: serve un patto per il commercio di identità e prossimità". La sindaca Daniela Angelini ha usato il palco del G20 spiagge, in corso al palazzo del Turismo di Riccione, per appellarsi al governo e alla Regione. L’attenzione è concentrata sulle difficoltà del settore commercio, tra attività al dettaglio e all’ingrosso. Il commercio resta una parte importate dell’offerta turistica, ma per sostenerla servono politiche di ampio respiro, e soprattutto efficaci. La sindaca ha sottolineato l’urgenza di una strategia integrata e condivisa: "Il commercio non è un tema laterale: è una vetrina fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - G20 spiagge: focus su commercio e servizi