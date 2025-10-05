L’Osservatorio Socioeconomico della Banca del Piceno ha realizzato, attraverso Live (Laboratorio degli Intangibles e Valore Economico) dell’Università Politecnica delle Marche, una ricerca dal titolo: ‘La sostenibilità per un nuovo approccio competitivo delle Piccole e Medie Imprese (Pmi): dagli adempimenti alle strategie’. Sarà analizzato il percorso che alcune imprese stanno affrontando: dal considerare la sostenibilità come un semplice obbligo normativo o formale (adempimento), all’integrarla in modo consapevole nelle proprie strategie di crescita, innovazione e posizionamento competitivo. "L’obiettivo della ricerca – spiega Mariano Cesari, vice presidente della Banca del Piceno – sarà comprendere in che misura le Pmi del territorio stanno adottando pratiche sostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futuro Green delle imprese: ecco lo studio