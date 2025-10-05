Futuro Green delle imprese | ecco lo studio
L’Osservatorio Socioeconomico della Banca del Piceno ha realizzato, attraverso Live (Laboratorio degli Intangibles e Valore Economico) dell’Università Politecnica delle Marche, una ricerca dal titolo: ‘La sostenibilità per un nuovo approccio competitivo delle Piccole e Medie Imprese (Pmi): dagli adempimenti alle strategie’. Sarà analizzato il percorso che alcune imprese stanno affrontando: dal considerare la sostenibilità come un semplice obbligo normativo o formale (adempimento), all’integrarla in modo consapevole nelle proprie strategie di crescita, innovazione e posizionamento competitivo. "L’obiettivo della ricerca – spiega Mariano Cesari, vice presidente della Banca del Piceno – sarà comprendere in che misura le Pmi del territorio stanno adottando pratiche sostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: futuro - green
Forlì pianta il suo futuro: con nuovi boschi urbani la città diventa "green" per combattere estati sempre più calde
Ex Ilva, il futuro è green (ma manca il gas): tutti i dettagli del piano di decarbonizzazione
Tra salute, digitale e green le universitÃ adesso guardano sempre piÃ¹ al futuro
Ambiente e futuro sostenibile, Siena vince il Green Leaf Award 2027 - X Vai su X
Dal mito vintage al futuro green: Renault rilancia Estafette come concept 100% elettrico per la logistica urbana, coniugando tradizione e innovazione - facebook.com Vai su Facebook
Futuro Green delle imprese: ecco lo studio - Il 25 ottobre la presentazione del report annuale: "Sostenibilità al centro" ... Scrive ilrestodelcarlino.it
"Macchine agricole e futuro green" - "Macchine agricole e futuro green" Il convegno "Innovazione e meccanicizzazione: il futuro delle macchine agricole" a Eima 2024 esplora le tendenze del settore. Scrive ilrestodelcarlino.it