Immaginate di poter ricevere un carico critico in qualsiasi punto del pianeta, dalle basi militari remote ai territori inaccessibili, in meno di sessanta minuti. Non è fantascienza, ma l’ambizioso progetto di Inversion Space, una startup californiana fondata nel 2021 che sta ridefinendo il concetto di logistica globale attraverso lo spazio. La società ha recentemente svelato Arc, il suo veicolo di punta: un ibrido tra un aereo spaziale e una capsula cargo, progettato per rivoluzionare le consegne terrestri utilizzando l’orbita terrestre bassa come punto di partenza. Con dimensioni compatte di circa 1,2 metri di larghezza e 2,4 metri di altezza, Arc è in grado di trasportare fino a 225 chilogrammi di materiali, creando un sistema di distribuzione completamente nuovo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Futurama è realtà: cargo spaziale consegna ovunque sulla Terra in un’ora