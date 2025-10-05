In questi giorni la città di Bergamo è stata attraversata da una partecipata mobilitazione. Da più di un mese un presidio permanente anima piazza Matteotti e il 2 e 3 ottobre oltre 10 mila persone sono scese in piazza per chiedere la fine del genocidio in Palestina in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. “Anche noi eravamo presenti, come da due anni a questa parte – affermano in una nota i consiglieri comunali di Bergamo Laura Brevi e Aldo Lazzari, appartenenti alla lista Futura-. Molti cittadini si chiedono se il Comune di Bergamo stia facendo qualcosa. È bene allora ricordare che nel maggio 2025, grazie a un nostro ordine del giorno condiviso con la maggioranza l’amministrazione si è impegnata a promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina e ha avviato l’iter per un gemellaggio con Gerico in Cisgiordania”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Futura: "Palafrizzoni boicotti le aziende sioniste". La proposta: cittadinanza onoraria a Francesca Albanese