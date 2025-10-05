Fusco Cia Campania | Il dazio del 107% sulla pasta è un colpo mortale

Tempo di lettura: 3 minuti “ Un dazio del 107% sulla pasta italiana negli Stati Uniti sarebbe un colpo mortale non solo per il Made in Italy, ma anche per l’intera filiera cerealicola campana, che da sempre contribuisce alla qualità e alla reputazione della nostra pasta nel mondo”. Lo dice Carmine Fusco, commissario regionale della CIA Agricoltori Italiani Campania. “ L’introduzione di una tariffa doganale di questa portata porterebbe al raddoppio del prezzo di un piatto di pasta per le famiglie americane, con effetti devastanti sull’export ed un inevitabile vantaggio per i prodotti “Italian sounding”, cioè falsi alimenti di imitazione che- dice – sfruttano nomi e simboli italiani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

