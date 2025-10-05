Fusco CIA Campania | Dazi sulla pasta sono un colpo mortale per il Made in Italy e per gli agricoltori campani

Comunicato stampa “Un dazio del 107% sulla pasta italiana negli Stati Uniti sarebbe un colpo mortale non solo per il Made in Italy, ma anche per l’intera filiera cerealicola campana, che da sempre contribuisce alla qualità e alla reputazione della . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

fusco cia campania daziDazi del 107% sulla pasta italiana negli Stati Uniti. Cia Campania: “Colpo mortale per migliaia di famiglie agricole” - “Un dazio del 107% sulla pasta italiana negli Stati Uniti sarebbe un colpo mortale non solo per il Made in Italy, ma anche per l’intera filiera cerealicola campana che da sempre contribuisce alla ... Scrive msn.com

