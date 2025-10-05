Fuori dal Coro si occupa di santoni guru e donne in gabbia

Davidemaggio.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le inchieste e i reportage di  Mario Giordano  tornano questa sera,  domenica 5 ottobre, nel nuovo appuntamento con  Fuori dal Coro, il programma targato  VideoNews  in onda in prima serata su  Rete 4. Anticipazioni del 5 ottobre 2025. Nella nuova puntata, Giordano proseguirà il racconto delle  donne costrette in gabbia pur vivendo in un Paese libero. Sarà Dihia, algerina residente in Italia da undici anni, a raccontare la propria storia e le torture e violenze subite in un contesto familiare musulmano. A seguire, spazio agli  scioperi e alle manifestazioni pro-Pal  che, negli ultimi giorni, hanno paralizzato diverse città italiane, dividendo politica e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

fuori dal coro si occupa di santoni guru e donne in gabbia

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro si occupa di santoni, guru e donne in gabbia

In questa notizia si parla di: fuori - coro

Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”

Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno”

“Mi dispiace, è la decisione di Mediaset”. Mario Giordano, l’annuncio al pubblico su Fuori dal Coro

fuori coro occupa santoniFuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuori Coro Occupa Santoni