Le inchieste e i reportage di Mario Giordano tornano questa sera, domenica 5 ottobre, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma targato VideoNews in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni del 5 ottobre 2025. Nella nuova puntata, Giordano proseguirà il racconto delle donne costrette in gabbia pur vivendo in un Paese libero. Sarà Dihia, algerina residente in Italia da undici anni, a raccontare la propria storia e le torture e violenze subite in un contesto familiare musulmano. A seguire, spazio agli scioperi e alle manifestazioni pro-Pal che, negli ultimi giorni, hanno paralizzato diverse città italiane, dividendo politica e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Fuori dal Coro si occupa di santoni, guru e donne in gabbia