Fuori dal Coro si occupa di santoni guru e donne in gabbia
Le inchieste e i reportage di Mario Giordano tornano questa sera, domenica 5 ottobre, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma targato VideoNews in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni del 5 ottobre 2025. Nella nuova puntata, Giordano proseguirà il racconto delle donne costrette in gabbia pur vivendo in un Paese libero. Sarà Dihia, algerina residente in Italia da undici anni, a raccontare la propria storia e le torture e violenze subite in un contesto familiare musulmano. A seguire, spazio agli scioperi e alle manifestazioni pro-Pal che, negli ultimi giorni, hanno paralizzato diverse città italiane, dividendo politica e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: fuori - coro
Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”
Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno”
“Mi dispiace, è la decisione di Mediaset”. Mario Giordano, l’annuncio al pubblico su Fuori dal Coro
Vi aspetto stasera, dalle 21.30, a “Fuori dal Coro” Continua la nostra battaglia contro la radicalizzazione. #lega #patrioti - X Vai su X
Domenica 5 ottobre, nel nuovo appuntamento con #fuoridalcoro in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di #MarioGiordano proseguirà il racconto delle donne costrette in gabbia pur all’interno di un Paese libero. Sarà Dihia, algerina resident - facebook.com Vai su Facebook
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it scrive