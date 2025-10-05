Fuori dal Coro si occupa di santoni guru e donne in gabbia Spazio anche a scioperi e cortei | anticipazioni di stasera 5 ottobre 2025

Atomheartmagazine.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori dal Coro torna stasera, domenica 5 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4. Le inchieste e i reportage di Mario Giordano firmano un nuovo appuntamento targato VideoNews, tra cronaca, costume e attualità. Indice. Fuori Dal Coro, anticipazioni 5 ottobre 2025: “Donne In Gabbia”. Scioperi e manifestazioni pro-Pal: piazze, politica e opinione pubblica. Santoni e guru: il business della fede 2.0. Orario e dove vederlo. FAQ Fuori Dal Coro anticipazioni 5 ottobre 2025. Fuori Dal Coro, anticipazioni 5 ottobre 2025: “Donne In Gabbia”. Prosegue l’inchiesta sulle donne costrette in gabbia pur vivendo in un Paese libero. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

fuori dal coro si occupa di santoni guru e donne in gabbia spazio anche a scioperi e cortei anticipazioni di stasera 5 ottobre 2025

© Atomheartmagazine.com - Fuori dal Coro si occupa di santoni, guru e “donne in gabbia”. Spazio anche a scioperi e cortei: anticipazioni di stasera (5 ottobre 2025)

In questa notizia si parla di: fuori - coro

Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”

Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno”

“Mi dispiace, è la decisione di Mediaset”. Mario Giordano, l’annuncio al pubblico su Fuori dal Coro

fuori coro occupa santoniFuori dal Coro si occupa di santoni, guru e “donne in gabbia”. Spazio anche a scioperi e cortei: anticipazioni di stasera (5 ottobre 2025) - Fuori dal Coro torna su Rete 4, le anticipazioni del 5 ottobre 2025: inchiesta su “donne in gabbia” e focus su manifestazioni pro- Riporta atomheartmagazine.com

fuori coro occupa santoniFuori dal Coro si occupa di santoni, guru e donne in gabbia - Fuori dal Coro: Mario Giordano torna con le inchieste e i reportage. Come scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Coro Occupa Santoni