Fuori dal Coro puntata shock | dal dramma delle donne in gabbia al business dei falsi santoni

Tivvusia.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4, torna un nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma d’inchieste e approfondimenti condotto da Mario Giordano e realizzato da VideoNews. Come di consueto,. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

fuori dal coro puntata shock dal dramma delle donne in gabbia al business dei falsi santoni

© Tivvusia.com - Fuori dal Coro, puntata shock: dal dramma delle donne in gabbia al business dei falsi santoni

In questa notizia si parla di: fuori - coro

Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”

Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno”

“Mi dispiace, è la decisione di Mediaset”. Mario Giordano, l’annuncio al pubblico su Fuori dal Coro

fuori coro puntata shockFuori dal Coro si occupa di santoni, guru e donne in gabbia - Fuori dal Coro: Mario Giordano torna con le inchieste e i reportage. Secondo davidemaggio.it

fuori coro puntata shockFuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Coro Puntata Shock