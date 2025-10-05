Fuori dal coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 5 ottobre 2025
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 ottobre 2025. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 ottobre 2025. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: fuori - coro
Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”
Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno”
“Mi dispiace, è la decisione di Mediaset”. Mario Giordano, l’annuncio al pubblico su Fuori dal Coro
Vi aspetto stasera, dalle 21.30, a “Fuori dal Coro” Continua la nostra battaglia contro la radicalizzazione. #lega #patrioti - X Vai su X
Il programma di Rete 4 Fuori dal coro ha acceso i riflettori sul #MOF, il centro agroalimentare di Fondi, e sull’azienda Cavolo Felice Srl, accusata da ex dipendenti di sfruttamento e di pizzo sugli stipendi. Nel servizio l’imprenditore Felice Cavolo, definito “re dell - facebook.com Vai su Facebook
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... Riporta tpi.it
Fuori dal Coro si occupa di santoni, guru e donne in gabbia - Fuori dal Coro: Mario Giordano torna con le inchieste e i reportage. Si legge su davidemaggio.it