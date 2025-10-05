Fuochi d' artificio per la festa di San Petronio | video

Dopo la messa col cardinale Zuppi, la processione in piazza Maggiore e la benedizione, sul Crescentone è proseguita la festa con le ‘Verdi Note’ dell’Antoniano, l’esibizione dell’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti e, gran finale, con la musica di Ron e i fuochi d’artificio . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuochi d'artificio per la festa di San Petronio: video

In questa notizia si parla di: fuochi - artificio

Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza

Napoli gelato, dopo i fuochi d’artificio ecco la frenata improvvisa: il colpaccio sta per saltare

Portoferraio | Ferragosto senza fuochi di artificio, arrivano i droni luminosi: "Rispetto per ambiente e animali"

Spettacolo di fuochi d’artificio e droni rischia di trasformarsi in tragedia: pioggia di rottami in fiamme sulla folla urlante. E scoppia un incendio VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Pianura, a Napoli. Non è chiara la causa dello scoppio. Nella scorsa stagione, #Report aveva raccontato le opacità dietro al mondo dei fuochi pirotecnici, fabbricati spesso in stabili abusivi https://bit.ly/artif - X Vai su X

Fuochi d'artificio, musica e street food sull'Adda - L'appuntamento è da venerdì 19 a lunedì 22 settembre a Brivio (Lc), nel centro storico e sul lungofiume, con l'edizione 2025 di Brivio in festa, una ... Si legge su monzatoday.it

Cina: Jiangxi, fuochi d’artificio per Festa nazionale a Nanchang - I fuochi d'artificio che celebrano il 76mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese illuminano il cielo sopra il fiume Ganjiang a ... romadailynews.it scrive