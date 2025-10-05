Fumo nero dal Centro dei Borghi | centro commerciale evacuato e chiuso al pubblico

Una colonna di fumo nero, accompagnata da un intenso odore di plastica bruciata, si è diffusa nella mattinata di domenica 5 ottobre dal Centro dei Borghi, il centro commerciale situato a Navacchio (comune di Cascina). Immediata è scattata la richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, allertati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

