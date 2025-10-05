Fumo nero dal Centro dei Borghi | centro commerciale evacuato e chiuso al pubblico momentaneamente
Una colonna di fumo nero, accompagnata da un intenso odore di plastica bruciata, si è diffusa nella mattinata di domenica 5 ottobre dal Centro dei Borghi, il centro commerciale situato a Navacchio (comune di Cascina). Immediata è scattata la richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, allertati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: fumo - nero
Firenze, incendio in un parcheggio: alta colonna di fumo nero, arrivano i vigili del fuoco
Colonna di fumo nero dai campi: bruciano sterpaglie dietro al centro commerciale
Incendio a Milano, bruciano quintali di spazzatura: alta colonna di fumo nero
Grosso incendio scoppia in una fabbrica a Sidney: l'enorme nuvola di fumo nero - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un deposito a Benevento, fumo nero e fiamme altissime - X Vai su X
Fumo nero dal centro commerciale, evacuati clienti e personale - CASCINA: L'odore acre di plastica bruciata e la colonna di fumo che si alza in cielo: chiusa la struttura per valutare quanto accaduto. Secondo toscanamedianews.it