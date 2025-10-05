FUMATA BIANCA! STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 TUTTE LE NOVITÀ
Dopo tante indiscrezioni e altrettante riunioni, pare sia arrivata la fumata bianca sul futuro di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico che ha occupato l’access di Canale 5 per quasi 30 anni. Il successo strabordante de La Ruota della Fortuna ha imposto delle valutazioni, pur ricordando le parole dell’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti, ovvero del ritorno in access di Striscia al di là dei dati ottenuti dalla Ruota. Striscia la Notizia tornerà su Canale 5 ma in prima serata mentre la Ruota rimarrà in access per non lasciare volare Affari Tuoi. Al momento non ci sono game sostituti anche se Scotti propose, quando la Ruota era in preserale, di testare The Wall nell’access. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto
FUMATA BIANCA! DOMENICA IN: ECCO I 4 UOMINI AL FIANCO DI MARA VENIER
Calciomercato Inter, Rios ad un passo dalla Roma: fumata bianca con i giallorossi per il giocatore colombiano
Yoox, fumata bianca al Ministero: sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti: Bologna, 2 ottobre 2025 – Sviluppi positivi per la vertenza Yoox: sono stati sospesi i 211 licenziamenti ed è stato avviato confronto serrato per soluzioni condivise.… http://dlvr.it/TN - X Vai su X
Fumata bianca per l’allenatore Il Giulianova ha scelto il successore di Roberto Capoellacci Storico e carriera - facebook.com Vai su Facebook
