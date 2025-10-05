FUMATA BIANCA! STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 TUTTE LE NOVITÀ

Dopo tante indiscrezioni e altrettante riunioni, pare sia arrivata la fumata bianca sul futuro di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico che ha occupato l’access di Canale 5 per quasi 30 anni. Il successo strabordante de La Ruota della Fortuna ha imposto delle valutazioni, pur ricordando le parole dell’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti, ovvero del ritorno in access di Striscia al di là dei dati ottenuti dalla Ruota. Striscia la Notizia tornerà su Canale 5 ma in prima serata mentre la Ruota rimarrà in access per non lasciare volare Affari Tuoi. Al momento non ci sono game sostituti anche se Scotti propose, quando la Ruota era in preserale, di testare The Wall nell’access. 🔗 Leggi su Bubinoblog

