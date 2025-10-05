Frontale sulla statale della Val Seriana | due morti

5 ott 2025

LA TRAGEDIA. L’incidente dopo le 7, in località Mele nel territorio di Casnigo. Strada chiusa e traffico in tilt. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

frontale sulla statale della val seriana due morti

© Ecodibergamo.it - Frontale sulla statale della Val Seriana: due morti



