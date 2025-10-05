Frontale sulla statale della Val Seriana | due morti
LA TRAGEDIA. L’incidente dopo le 7, in località Mele nel territorio di Casnigo. Strada chiusa e traffico in tilt. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: frontale - statale
Italia. Tragedia sulla statale, frontale terrificante: giovani muoiono sul colpo
Cividate Camuno, frontale tra auto e bisarca: morto 63enne sulla statale del Tonale
Drammatico frontale a Fombio: tre feriti e traffico in tilt sulla Statale 9
IN DUE ALL'OSPEDALE --- Incidente stradale sulla statale per Savigliano, nei pressi della discoteca “Evita”. In un frontale sono rimaste coinvolte due autovetture: entrambi i conducenti sono rimasti feriti. - facebook.com Vai su Facebook
L'incidente frontale innesca una carambola sulla Statale 16 tra Torrette e Falconara: tre feriti, due in codice rosso - X Vai su X
Frontale sulla statale della Val Seriana: due morti - L’incidente dopo le 7, in località Mele nel territorio di Casnigo. Come scrive ecodibergamo.it
Auto prende fuoco dopo un frontale sulla Valle Seriana vicino Bergamo, due morti: un altro giovane grave - È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina - Da msn.com