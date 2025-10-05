Frisoni il piano per il rilancio | Il turismo è come un’industria Più incentivi e meno burocrazia

5 ott 2025

Contributi per la riqualificazione, meno burocrazia e una stagione più lunga per rilanciare l’industria turistica sulla Riviera. A tracciare le fasi dello sviluppo è l’assessora regionale Roberta Frisoni. Partiamo dall’ultimo bando: che efficacia potrà avere? "Molta. Al di là della cifra, 11 milioni di euro, comunque più consistente di quello che era stato fatto in passato, con questo atto la Regione ha voluto affermare un principio: la riqualificazione alberghiera non è questione che riguarda semplicemente i ’privati’, ma nell’ambito di un turismo che cambia e che cerca sempre più articolate esperienze la componente qualità dell’accoglienza è di quelle che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

