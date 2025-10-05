Freuler sicuro | Il Bologna ha potenziale ma serve puntare su una cosa
Freuler: «Il Bologna ha potenziale, ma restiamo con i piedi per terra» Il successo netto per 4-0 contro il Pisa consente al Bologna di chiudere nel migliore dei modi il ciclo prima della sosta. A fine gara, il capitano Remo Freuler ha fatto il punto in conferenza stampa, analizzando prestazione, percorso e prospettive della squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Allegri espulso: il mancato rigore in favore del Milan per un (presunto) fallo di Freuler su Nkunku fa infuriare così l’allenatore rossonero, il penalty andava assegnato secondo voi? Vai su Facebook
Bologna, che gol su punizione di Moro: "Finalmente, l'ultimo lo avevo fatto stagione scorsa" - 1 in Europa League contro il Friburgo, il Bologna torna a macinare punti in campionato. Riporta tuttomercatoweb.com