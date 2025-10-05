Freuler: «Il Bologna ha potenziale, ma restiamo con i piedi per terra» Il successo netto per 4-0 contro il Pisa consente al Bologna di chiudere nel migliore dei modi il ciclo prima della sosta. A fine gara, il capitano Remo Freuler ha fatto il punto in conferenza stampa, analizzando prestazione, percorso e prospettive della squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Freuler sicuro: «Il Bologna ha potenziale, ma serve puntare su una cosa»