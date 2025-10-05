Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza Cannizzaro | Il blocco navale è illegittimo ma se Israele lo considera legale deve far passare i medici
Nove barche cariche di medici, infermieri e giornalisti dirette verso la Striscia di Gaza. La missione congiunta di Freedom Flotilla Coalition, che da 18 anni sfida il blocco navale imposto da Israele, e di Thousand Madleens ha superato Creta. Partite da Catania e Otranto tra il 25 e il 30 settembre, le otto più piccole navigano all’ombra della Conscience, 68 metri e 1029 tonnellate di stazza. “Questo è un ospedale che galleggia – racconta al Fatto Vincenzo Fullone, portavoce italiano dell’ammiraglia -, trasportiamo materiali sanitari e farmaci da banco che non entrano a Gaza, i dottori a bordo lavorano giorno e notte per catalogarli in base all’uso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: freedom - flotilla
Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition
Freedom Flotilla, il live tracker della nuova spedizione per Gaza: imbarcazioni oltre l'isola di Creta - X Vai su X
Dieci piccole barche della Freedom Flotilla Coalition e della Thousand Madleens si trovano al largo di Creta - facebook.com Vai su Facebook
Nuova flotta per Gaza, 11 barche partite dall’Italia per sfidare il blocco israeliano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuova flotta per Gaza, 11 barche partite dall’Italia per sfidare il blocco israeliano ... Riporta tg24.sky.it
Freedom Flotilla verso Gaza: “Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave” - Francesco Pinetti, medico a bordo della Conscience: “Viaggio sta andando bene, raggiunte barche a vela della Thousand Madleens” ... Secondo padovanews.it