Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza Cannizzaro | Il blocco navale è illegittimo ma se Israele lo considera legale deve far passare i medici

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove barche cariche di medici, infermieri e giornalisti dirette verso la Striscia di Gaza. La missione congiunta di Freedom Flotilla Coalition, che da 18 anni sfida il blocco navale imposto da Israele, e di Thousand Madleens ha superato Creta. Partite da Catania e Otranto tra il 25 e il 30 settembre, le otto più piccole navigano all’ombra della Conscience, 68 metri e 1029 tonnellate di stazza. “Questo è un ospedale che galleggia – racconta al Fatto Vincenzo Fullone, portavoce italiano dell’ammiraglia -, trasportiamo materiali sanitari e farmaci da banco che non entrano a Gaza, i dottori a bordo lavorano giorno e notte per catalogarli in base all’uso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

freedom flotilla e thousand madleens verso gaza cannizzaro il blocco navale 232 illegittimo ma se israele lo considera legale deve far passare i medici

© Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza. Cannizzaro: “Il blocco navale è illegittimo, ma se Israele lo considera legale deve far passare i medici”

In questa notizia si parla di: freedom - flotilla

Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition

freedom flotilla thousand madleensNuova flotta per Gaza, 11 barche partite dall’Italia per sfidare il blocco israeliano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuova flotta per Gaza, 11 barche partite dall’Italia per sfidare il blocco israeliano ... Riporta tg24.sky.it

Freedom Flotilla verso Gaza: “Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave” - Francesco Pinetti, medico a bordo della Conscience: “Viaggio sta andando bene, raggiunte barche a vela della Thousand Madleens” ... Secondo padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Freedom Flotilla Thousand Madleens