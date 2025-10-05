Frattesi Inter spunta il retroscena sul Newcastle | l’offerta era reale cosa è successo

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha svelato un interessante retroscena che riguarda Davide Frattesi e la possibilità concreta di un suo addio all’ Inter durante l’ultima sessione estiva di trattative. Il centrocampista classe 1999, protagonista della stagione nerazzurra, è infatti finito nel mirino del Newcastle, club di Premier League che lo ha seguito con attenzione per diverse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, spunta il retroscena sul Newcastle: l’offerta era reale, cosa è successo

In questa notizia si parla di: frattesi - inter

Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Cremonese Finalmente Frattesi e Bonny! Barella in cabina di regia visto un Calhanoglu non al top a causa di una botta. In difesa tornano Akanji e De Vrij. #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #Int - facebook.com Vai su Facebook

?Inter-Cremonese, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Akanji, De Vrij, Bastoni Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco Bonny, Lautaro - X Vai su X

Scambio tra Napoli e Inter, annuncio ufficiale: coinvolto Frattesi - I campioni d’Italia dovranno difendere con le unghie e con i denti il titolo dello scorso anno dagli assalti della ... Come scrive diregiovani.it

Inzaghi l'avrebbe dato al Napoli, ora Marotta e Ausilio vogliono blindare Frattesi all'Inter - C'è un retroscena che corre nelle stanze di radiomercato da qualche giorno a questa parte e riguarda Davide Frattesi e la possibilità che il centrocampista lasciasse l'Inter nel corso dell'ultima ... Secondo tuttomercatoweb.com