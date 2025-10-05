Fratres e Cenaia fuori casa per i primi centri

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta giornata ha programmato trasferte sia per i rossoblù perignanesi che per i verdi arancioni del Cenaia. Occorre ricordare che le due squadre pisane in pratica sono al loro terzo incontro di campionato avendo già osservato entrambe il loro turno di riposo. I Fratres Perignano si recano a Cecina dove affronteranno lo Sporting, squadra in salute, al momento ancora imbattuta ma anche i Fratres sono ancora imbattuti. La dimostrazione che anche i rossoblù di mister Fanani stanno bene arriva dal turno infrasettimanale di Coppa che li ha visti eliminati in casa della Lucchese ma solo dopo i calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fratres e cenaia fuori casa per i primi centri

© Sport.quotidiano.net - Fratres e Cenaia fuori casa per i primi centri

In questa notizia si parla di: fratres - cenaia

I calendari, il via il 14 settembre. Fratres-Cenaia, derby alla seconda

Calcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia

fratres cenaia fuori casaCoppa Italia Eccellenza. Il Cenaia cresce e passa il turno. Fratres ko - Ieri l’altro, mercoledì, nella catogoria di Eccellenza si sono giocati gli ottavi di Coppa Italia di categoria. Da lanazione.it

fratres cenaia fuori casaCalcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia - Pisa 22 settembre – Il derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Cenaia termina 1 – 1 allo Stadio “Matteoli”. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fratres Cenaia Fuori Casa