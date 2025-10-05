Fratres e Cenaia fuori casa per i primi centri
La quarta giornata ha programmato trasferte sia per i rossoblù perignanesi che per i verdi arancioni del Cenaia. Occorre ricordare che le due squadre pisane in pratica sono al loro terzo incontro di campionato avendo già osservato entrambe il loro turno di riposo. I Fratres Perignano si recano a Cecina dove affronteranno lo Sporting, squadra in salute, al momento ancora imbattuta ma anche i Fratres sono ancora imbattuti. La dimostrazione che anche i rossoblù di mister Fanani stanno bene arriva dal turno infrasettimanale di Coppa che li ha visti eliminati in casa della Lucchese ma solo dopo i calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fratres - cenaia
I calendari, il via il 14 settembre. Fratres-Cenaia, derby alla seconda
Calcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia
Fratres Perignano ASD. . FRATRES PERIGNANO-CENAIA 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Eccellenza. Il Cenaia cresce e passa il turno. Fratres ko - Ieri l’altro, mercoledì, nella catogoria di Eccellenza si sono giocati gli ottavi di Coppa Italia di categoria. Da lanazione.it
Calcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia - Pisa 22 settembre – Il derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Cenaia termina 1 – 1 allo Stadio “Matteoli”. Lo riporta msn.com