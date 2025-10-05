fratres e cenaia fuori casa per i primi centri

La quarta giornata ha programmato trasferte sia per i rossoblù perignanesi che per i verdi arancioni del Cenaia. Occorre ricordare che le due squadre pisane in pratica sono al loro terzo incontro di campionato avendo già osservato entrambe il loro turno di riposo. I Fratres Perignano si recano a Cecina dove affronteranno lo Sporting, squadra in salute, al momento ancora imbattuta ma anche i Fratres sono ancora imbattuti. La dimostrazione che anche i rossoblù di mister Fanani stanno bene arriva dal turno infrasettimanale di Coppa che li ha visti eliminati in casa della Lucchese ma solo dopo i calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

