Fratoianni | In Toscana saremo un pilastro della giunta Renzi? Noi non mettiamo veti casomai lo fanno gli altri

Quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze –  “Saremo la sorpresa di queste elezioni regionali”. L’ennesima, verrebbe da suggerire a Nicola Fratoianni – leader di quell’Avs che in Toscana ha piantato di qualche percentuale più in là i paletti del campo largo (che non è larghissimo solo per la sottrazione di Calenda per il quale i Cinque Stelle sono come la kryptonite per Nembo Kid) – visto che il Nostro, parlantina sveltissima, ripete come un mantra così: “Stiamo crescendo dappertutto”. Sensazioni positive anche nel Granducato dunque, Fratoianni? “L’ultima volta che sono stato in Toscana ero con Bonelli e abbiamo toccato con mano che in campo ci sono liste forti e attrattive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

