Fratelli di culla di Alessandro Piva

“Fratelli di Culla” è il titolo del nuovo docufilm di Alessandro Piva, noto regista, vincitore del David di Donatello con il film “LaCapaGira”, in programmazione presso il cinema DB d’Essai di Lecce lunedì 6 ottobre alle ore 21:00. Film di apertura del concorso italiano al Bif&st 2025. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sempre alle 19.00, al Circolo del cinema Dino Risi, abbiamo presentato “Fratelli di culla” con Alessandro Piva e Lorenzo Procacci Leone, seguito da proiezione. Storie di infanzia, identità e ricerca di sé dall’ex brefotrofio di Bari al presente. - facebook.com Vai su Facebook

Fratelli di Culla: Alessandro Piva racconta i figli di nessuno del Brefotrofio di Bari tra femminismo e senso di appartenenza - In concorso al Bif&st 20025, Fratelli di Culla è il nuovo documentario di Alessandro Piva, che entra nell'ex Brefotrofio di Bari per raccontarci una storia di bambini abbandonati e di una comunità ... Come scrive comingsoon.it