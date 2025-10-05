Frankenstein ecco trailer e poster de nuovo film di Guillermo del Toro presentato a Venezia 82
Frankenstein, ecco trailer e poster del nuovo film di Guillermo del Toro presentato a Venezia 82: nel cast Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz. Disponibili il trailer ufficiale e il poster che rivela la creatura protagonista di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro presentato in concorso all’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz. Il film sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre. Il regista premio Oscar Guillermo Del Toro adatta il classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: frankenstein - trailer
Il trailer di the bride svela il frankenstein di christian bale in un film horror unico
La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
Christian Bale e Jessie Buckley sono Frankenstein e la sua sposa nel trailer del film di Maggie Gyllenhaal
Il trailer ufficiale di #Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz Frankenstein è atteso in cinema selezionati il 22 ottobre e su #Netflix a partire dal 7 novembre Vai su Facebook
Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix https://youtu.be/8aulMPhE12g?si=bRQaq3QWw9kUPBeT… via @YouTube - X Vai su X
Frankenstein | In arrivo il trailer del film di Guillermo Del Toro - E' in arrivo il trailer ufficiale di Frankenstein, il nuovo film ispirato al celebre mostro diretto da Guillermo Del Toro. Secondo universalmovies.it
Frankenstein: il trailer e il nuovo suggestivo poster della Creatura - Sono disponibili da oggi il trailer ufficiale e il poster che rivela la creatura protagonista di Frankenstein, il film di Guillermo del Toro ... Segnala cinefilos.it