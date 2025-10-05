Francia nasce il governo Lecornu | Macron nomina 18 ministri Il premier alla sua nuova squadra | Siate negoziatori con tutti
Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la nomina di 18 ministri, definendoli l’«ossatura» del nuovo governo guidato dal premier Sébastien Lecornu. Lo ha reso noto l’Eliseo. Il primo Consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio, lunedì 6 ottobre, alla presenza del capo dello Stato, mentre il giorno successivo Lecornu pronuncerà il suo discorso di politica generale, come riportano i media francesi. Il nuovo primo ministro ha invitato i suoi ministri a essere «negoziatori» e a cercare compromessi con tutti i parlamentari, una linea dettata dalla complessa situazione politica: il governo, infatti, non dispone della maggioranza all’Assemblea nazionale ed è già sotto la minaccia di una mozione di sfiducia da parte dell’opposizione. 🔗 Leggi su Open.online
