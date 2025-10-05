Francia nasce il governo Lecornu | Macron nomina 18 ministri Il premier ai suoi ministri | Siate negoziatori con tutti

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come «ossatura» del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo annuncia l’Eliseo. Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi. Il premier francese Sebastien Lecornu chiede ai suoi ministri di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

