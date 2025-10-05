Francia nasce il governo Lecornu | chi sono i 18 ministri

Nasce il nuovo governo francese guidato da Sébastien Lecornu. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha nominato 18 ministri. Tredici – riferisce ‘Le Monde’ – sono stati riconfermati rispetto all’esecutivo precedente e cinque sono le novità. Chi sono i 18 ministri. Bruno Le Maire è il nuovo ministro delle Forze armate. Ronald Lescure all’Economia. Gérald Darmanin va alla Giustizia. Bruno Retailleau, presidente di Les Republicains, all’Interno. Rachida Dati sarà la ministra della Cultura. Jean-Noël Barrot è il ministro dell’Europa e degli affari esteri. La delega ai Trasporti va a Philippe Tabarot. 🔗 Leggi su Lapresse.it

