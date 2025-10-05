Francia Macron nomina il nuovo governo Lecornu | l’elenco dei ministri
Parigi, 5 ottobre 2025 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come “ossatura” del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo annuncia l'Eliseo. Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi. Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau alla guida del ministero dell'Interno, Gérald Darmanin al ministero della Giustizia, Annie Genevard al ministero dell'Agricoltura, Catherine Vautrin al ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noël Barrot al ministro per l'Europa e gli Affari Esteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
14 luglio, Mattarella a Macron: “Rapporto unico Francia-Italia, alleati vitali l’uno per l’altro”
Mattarella a Macron: “Francia e Italia, legame unico e vitale”
Italia-Francia, Macron: "Lanciata insieme iniziativa contro il narcotraffico" #narcotraffico #2ottobre - X Vai su X
IL LUTTO | La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori" https://gazzettadelsud.it/?p=2104347 - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Macron nomina 18 ministri: nasce il nuovo governo Lecornu - Emmanuel Macron ha ufficialmente varato il nuovo governo francese affidando la guida a Sébastien Lecornu, ex ministro della Difesa e figura di fiducia dell'Eliseo. Segnala msn.com
Francia, Macron nomina il nuovo governo Lecornu: l’elenco dei ministri - Parigi, 5 ottobre 2025 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come “ossatura” del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Si legge su msn.com