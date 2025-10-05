Francia Macron nomina il nuovo governo Lecornu | l’elenco dei ministri

Parigi, 5 ottobre 2025 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come “ossatura” del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo annuncia l'Eliseo. Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi. Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau alla guida del ministero dell'Interno, Gérald Darmanin al ministero della Giustizia, Annie Genevard al ministero dell'Agricoltura, Catherine Vautrin al ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noël Barrot al ministro per l'Europa e gli Affari Esteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

