Francia Macron nomina 18 ministri | nasce il nuovo governo Lecornu
L'Eliseo annuncia la squadra guidata da Sébastien Lecornu, composta da 18 ministri. Martedì il discorso di politica generale in Parlamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
14 luglio, Mattarella a Macron: “Rapporto unico Francia-Italia, alleati vitali l’uno per l’altro”
Mattarella a Macron: “Francia e Italia, legame unico e vitale”
Italia-Francia, Macron: "Lanciata insieme iniziativa contro il narcotraffico" #narcotraffico #2ottobre - X Vai su X
IL LUTTO | La Francia ricorda Claudia Cardinale. Macron: "La porteremo sempre nei nostri cuori" https://gazzettadelsud.it/?p=2104347 - facebook.com Vai su Facebook
Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. «Siate negoziatori con tutti» - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come «ossatura» del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Scrive msn.com
Francia Nasce il governo Lecornu, Macron nomina 18 ministri - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come «ossatura» del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Riporta bluewin.ch