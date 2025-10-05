Francia Macron annuncia il nuovo governo | le redini nelle mani di Lecornu
Emmanuel Macron annuncia la nuova formazione della Francia sotto la guida di Sebastien Lecornu. Ebbene, in questa serata di ottobre, il presidente francese rende noto il nuovo governo francese che conta tra i ministri il ritorno di Bruno Le Maire al dicastero della Difesa, Roland Lescure all’Economia e alle Finanze, il macronista Gerald Dermanin riconfermato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: francia - macron
