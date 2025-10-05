La Francia volta pagina con un nuovo assetto politico. Dopo settimane di consultazioni e indiscrezioni, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato ufficialmente la nuova squadra di governo, affidando la guida dell’esecutivo a Sébastien Lecornu. Un passaggio cruciale per il capo dell’Eliseo, che punta a ridare slancio all’azione politica in una fase di forte tensione sociale e di crescente pressione internazionale. Il nuovo governo rappresenta, nelle intenzioni del presidente, un equilibrio tra continuità e rinnovamento. Macron ha infatti scelto di mantenere alcune figure chiave dei precedenti esecutivi, accanto a nomi nuovi destinati a segnare una fase diversa del quinquennato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Francia, Macron annuncia il nuovo governo guidato da Lecornu