Francia al via il governo Lecornu Chi sono i 18 ministri
Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha ufficializzato la composizione del suo governo dopo un fine settimana di intense trattative politiche e dopo aver ottenuto il via libera della destra, che ha scelto di mantenere l’alleanza con il campo presidenziale nonostante le minacce di una mozione di sfiducia. Il presidente Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, e il primo Consiglio dei ministri si terrà lunedì 6 ottobre alle ore 16 all’Hôtel de Matignon. Sarà l’ultimo passo prima del discorso di politica generale che Lecornu pronuncerà martedì davanti all’Assemblea nazionale. Tra le principali novità figurano Roland Lescure, nuovo ministro dell’Economia e delle Finanze, e Bruno Le Maire, che dopo sette anni alla guida dell’Economia assume il dicastero delle Forze armate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La Francia verso l'austerità: il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo
In Francia niente schermi per i bambini fino ai tre anni. Il governo pensa a una legge anche per vietarli a casa
Francia, Le Pen dà l'avviso di sfratto al governo Bayrou: "Legge finanziaria è ingiusta e iniqua"
Francia, al via il governo Lecornu. Chi sono i 18 ministri
Francia, Macron ci riprova: al via il governo Lecornu con 18 ministri