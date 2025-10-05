Francesco santo di tutti Via alle celebrazioni ad Assisi Meloni | incarnava pace e dialogo
Assisi, 5 ottobre 2025 – È il santo che predica la pace, il rispetto (delle persone e del Creato), il dialogo, l’apertura all’altro. Ma San Francesco d’Assis i è anche, forse soprattutto, un santo che da uomo fu determinato, capace di compiere, nel nome del suo credo e in tutt’altri tempi, una scelta difficile, impegnativa, dirompente. E non è solo la rinuncia alle ricchezze che, oggi come allora, fa riflettere, quanto la capacità di abbracciare gli ultimi: allora erano i lebbrosi, chissà adesso chi abbraccerebbe. Diverse bandiere della Palestina sventolano sul prato davanti alla Basilica Superiore di San Francesco, dove si celebrano le cerimonie per la festa del Patrono d'Italia alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
