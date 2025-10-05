Francesco Mina morto travolto da un' auto a Fossano 17enne falciato mentre tornava a casa da una festa
Tragedia a Fossano, dove Francesco Mina, appena 17enne, è stato travolto e ucciso sulla provinciale 165. Si indaga sulle responsabilità dell’incidente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
