Francesca Fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 Barbara D' Urso insegue

Iodonna.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

P er la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda ieri sera Milly Carlucci ha chiamato Belen Rodriguez come “ballerina per una notte” e alla vigilia tutte le attenzioni erano per lei. Ma è bastato vedere le esibizioni dei dodici concorrenti per comprendere che il vero spettacolo lo fanno loro. E soprattutto la valutazione della giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Le pagelle della prima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini a sorpresa batte tutti Ballando con le stelle 2025, pagelle seconda puntata, diretta 4 ottobre, coppie concorrenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

francesca fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di ballando con le stelle 2025 barbara d urso insegue

© Iodonna.it - Francesca Fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. Barbara D'Urso insegue

In questa notizia si parla di: francesca - fialdini

BALLANDO CON LE STELLE: FRANCESCA FIALDINI SCENDE IN PISTA NELLO SHOW DELLA CARLUCCI

Ballando con le stelle, Francesca Fialdini entra nel cast

Francesca Fialdini nel cast di Ballando con le Stelle 2025, ironizza: “Mi sto allenando”

francesca fialdini domina classificaAndrea Delogu e Barbara D’Urso insidiano la leadership della conduttrice che vince di nuovo. Nancy Brilli ormai è il bersaglio della giuria - Francesca Fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. iodonna.it scrive

francesca fialdini domina classificaBallando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini domina la prima puntata - La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda il 27 settembre su Rai1, ha confermato perché lo show di Milly Carlucci continua a essere tra i più amati dal ... Scrive quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Fialdini Domina Classifica