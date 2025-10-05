Francesca De Andrè a Verissimo | Io porto i segni sul mio corpo | Video Mediaset

Francesca De Andrè a Verissimo ha parlato della conferma della condanna per l’ex fidanzato anche in secondo appello. Nonostante il lungo calvario e la conferma della pena, la De Andrè non si sente comunque sicura. Non vuole rivelare dove vive. Vuole comunque tutelarsi nel migliore dei modi perché sa benissimo cosa ha passato e porta ancora i segni sul suo corpo di quanto le è accaduto. Ecco le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin. Video Mediaset. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Francesca De Andrè a Verissimo: “Io porto i segni sul mio corpo” | Video Mediaset

