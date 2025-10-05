Francesca Albanese | Gaza è il tracollo dell' Onu ma la società civile si è svegliata Il piano di Trump è un trappolone Israele non si fermerà finché non sarà fermato

«Sono straziata dal genocidio. Bisogna resistere». Al Festival della letteratura di viaggio di Roma, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, denuncia il collasso dell’ordine internazionale e l’indifferenza dei governi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

