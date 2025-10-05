Francesca Albanese | Gaza è il tracollo dell' Onu ma la società civile si è svegliata Il piano di Trump è un trappolone Israele non si fermerà finché non sarà fermato
«Sono straziata dal genocidio. Bisogna resistere». Al Festival della letteratura di viaggio di Roma, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, denuncia il collasso dell’ordine internazionale e l’indifferenza dei governi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese? Retroscena: le mosse di Elly Schlein. Occhio...
Francesca Albanese sanzionata dagli Usa | Il paradosso? Dal nuovo Raìs della Siria al macellaio Duterte: ecco tutti i criminali risparmiati dalla Casa Bianca
Indovina chi c’era a cena stasera in Tv. Facile, Francesca Albanese. Con contraddittorio? Bestemmia! Iacchetti e Albanese sono la verità l’umanità la parte migliore dell’Italia. Vergogna a pensare che qualcuno, intendo umano, possa pensarla diversamente. Il - X Vai su X
«La politica la fa la gente, non i partiti». Francesca Albanese, giurista e Relatrice speciale Onu. #LaConfessione ogni sabato ore 20.15 su Rai3 Tutte le interviste di Peter Gomez sono su RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese: "Gaza, società civile essenziale per premere sui governi" - La relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati a Fabriano per il Premio Gentile. Da rainews.it
Manifestazioni per Gaza, l’appello di Francesca Albanese: "Mani alzate e non violenza" - A Propaganda Live, Francesca Albanese lancia un appello ai manifestanti per Gaza: partecipare è giusto, ma sempre con non violenza e responsabilità. Riporta la7.it