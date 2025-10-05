Francesca Albanese al Ducale La comunità ebraica | Non il 7 ottobre

Ilsecoloxix.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanna per l’invito a Genova della relatrice Onu sul caso palestinese. Domani (martedì 7 ottobre) sarà all’incontro organizzato da diverse associazioni pacifiste. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Francesca Albanese al Ducale. La comunità ebraica: “Non il 7 ottobre”

