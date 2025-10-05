Francesca Albanese al Ducale La comunità ebraica | Non il 7 ottobre

Condanna per l’invito a Genova della relatrice Onu sul caso palestinese. Domani (martedì 7 ottobre) sarà all’incontro organizzato da diverse associazioni pacifiste. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Francesca Albanese al Ducale. La comunità ebraica: “Non il 7 ottobre”

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

Lettera a Meloni, Mattarella e Tajani: “Bisogna difendere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa”

#inonda Francesca Albanese lascia lo studio mentre parla Giubilei: "Scena vergognosa". Telese precisa: "Era concordato" - X Vai su X

REMINDER: Conferenza di Eyal Weizman e Francesca Albanese In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del Dipartimento di Architettura, lunedì 6 ottobre si terrà la conferenza di Eyal Weizman e Francesca Albanese Cartography of a genocide Vai su Facebook

Chi è Francesca Albanese, giurista italiana/ Specializzata in diritti umani, lavora con le Nazioni Unite - Francesca Albanese, chi è la studiosa: giurista italiana, dopo la laurea in giurisprudenza si è dedicata a studiare la situazione del Medio Oriente ... Segnala ilsussidiario.net

Francesca Albanese prenota la guida del Pd: "Ho paura, da destra atteggiamenti fascisti" - L'icona della sinistra ha raccontato nel corso di un convegno quanto sia grande la sua popolarità e ha confessato la paura per gli "atteggiamenti fascisti" della destra e delle forze dell'ordine: un a ... Come scrive tag24.it