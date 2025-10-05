Francavilla al Mare al via il bando 2026 del Centro Studi Il Cenacolo | 500 euro alla miglior tesi su Michetti
Il Centro Studi Il Cenacolo di Francavilla al Mare, fondato nel 2024 e presieduto dal professore Carmine Catenacci, lancia la seconda edizione del premio di laurea da 500 euro destinato alla miglior tesi su Francesco Paolo Michetti o sull’esperienza del Cenacolo francavillese.Nato dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
