Fradici per l' acqua e la neve trovano il bivacco chiuso E scatta il panico

Trentotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nottata da brividi (in tutti i sensi) quella vissuta da tre escursionisti tra i 25 e i 39 anni, prevenienti dalle province di Venezia e Vicenza, soccorsi sul Lagorai Orientale, nei pressi di Cima Bragarolo.Cos’è successoIl gruppo intendeva fermarsi per la notte al bivacco Aldo Moro, ma lo ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fradici - acqua

Fradici per l'acqua (e la neve) trovano il bivacco chiuso. E scatta il panico

Cerca Video su questo argomento: Fradici Acqua Neve Trovano