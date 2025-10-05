Fradici per l' acqua e la neve trovano il bivacco chiuso E scatta il panico
Nottata da brividi (in tutti i sensi) quella vissuta da tre escursionisti tra i 25 e i 39 anni, prevenienti dalle province di Venezia e Vicenza, soccorsi sul Lagorai Orientale, nei pressi di Cima Bragarolo.Cos’è successoIl gruppo intendeva fermarsi per la notte al bivacco Aldo Moro, ma lo ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Fradici per l'acqua (e la neve) trovano il bivacco chiuso. E scatta il panico
