FOTO Drammatico incidente stradale un morto ed un ferito grave
Tempo di lettura: < 1 minuto Drammatico incidente stradale, ieri sera poco prima della mezzanotte, sulla ss18, via badia km 133. Due autovetture si sono scontrate violentemente ed una delle due, una Ford Fiesta, è praticamente volata sul guard-rail. Subito sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto accartocciate, ma per uno, un 56enne di Pattano alla guida della Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. L’altro malcapitato invece è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: drammatico - incidente
Addio al famoso influencer italiano: incidente drammatico, cos’è successo
Drammatico incidente a Porlezza nella notte: gravissimi ragazza e ragazzo di 16 e 18 anni
Tragedia per il papà: morto il figlio di 3 anni in un incidente drammatico
Il 61enne ha perso la vita insieme ad Anna Pennetta, 74 anni, in un drammatico incidente avvenuto venerdì 3 ottobre. Le salme riconsegnate dopo l’ispezione cadaverica - facebook.com Vai su Facebook
Drammatico incidente in via Perlasca, morto un motociclista di 58 anni https://ligurianotizie.it/drammatico-incidente-in-via-perlasca-morto-un-motociclista-di-58-anni/2025/10/01/621082/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Incidente frontale oggi a Casnigo: due morti, dramma lungo la statale della Valle Seriana - Casnigo (Bergamo), 5 ottobre 2025 – Tragedia questa mattina, domenica 5 ottobre, a Casnigo in provincia di Bergamo. Lo riporta ilgiorno.it
Un pulmino con a bordo turisti stranieri si scontra con un furgone: tre morti e diversi feriti - Secondo una prima ricostruzione, il pulmino avrebbe tamponato l'altro mezzo su cui viaggiavano degli operai. Segnala today.it