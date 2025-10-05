Tempo di lettura: < 1 minuto Drammatico incidente stradale, ieri sera poco prima della mezzanotte, sulla ss18, via badia km 133. Due autovetture si sono scontrate violentemente ed una delle due, una Ford Fiesta, è praticamente volata sul guard-rail. Subito sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle auto accartocciate, ma per uno, un 56enne di Pattano alla guida della Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. L’altro malcapitato invece è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Drammatico incidente stradale, un morto ed un ferito grave