FOTO Auto piomba in un ristorante | attimi di terrore nel salernitano

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di terrore questo pomeriggio a Fuorni (Salerno). Per ragioni da verificare legate probabilmente a questioni personali, un uomo è balzato con l’auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala. Sembrerebbe che l’uomo era già intento da qualche minuto a provare ad accedere all’interno del ristorante, per cui le forze dell’ordine erano già state allertate e subito dopo l’evento i poliziotti hanno braccato l’uomo e condotto in caserma. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura e verificata l’assenza di altri pericoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto auto piomba in un ristorante attimi di terrore nel salernitano

© Anteprima24.it - FOTO/ Auto piomba in un ristorante: attimi di terrore nel salernitano

In questa notizia si parla di: auto - piomba

Auto piomba sulla folla, è tragedia: decine di coinvolti

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Lo scooter scivola per il temporale, lei piomba sull'asfalto e finisce sotto un?auto. Muore a 16 anni

Auto piomba sul dehors del ristorante. Paura e danni al ’Galeone’ - Il racconto della cuoca: "Ho visto la Jeep abbattere le transenne e venirmi incontro" Empoli, 10 luglio 2025 – "L’ho visto agitarsi e ... Come scrive lanazione.it

Piomba con l’auto nel giardino di una casa – FOTO - Spettacolare incidente in contrada Valdaso di Campofilone, nel tratto di strada nei pressi della RSA Anni Azzurri in direzione mare. Segnala youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Auto Piomba Ristorante