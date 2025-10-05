Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di terrore questo pomeriggio a Fuorni (Salerno). Per ragioni da verificare legate probabilmente a questioni personali, un uomo è balzato con l’auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala. Sembrerebbe che l’uomo era già intento da qualche minuto a provare ad accedere all’interno del ristorante, per cui le forze dell’ordine erano già state allertate e subito dopo l’evento i poliziotti hanno braccato l’uomo e condotto in caserma. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura e verificata l’assenza di altri pericoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Auto piomba in un ristorante: attimi di terrore nel salernitano