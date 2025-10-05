Forza venite gente San Francesco è in scena | l’omaggio pop di Castellacci al Santo dell’identità nazionale

«Forza venite gente che in piazza si va, un grande spettacolo c’è!». Sono certamente tantissimi coloro che hanno letto questa frase cantando. Si tratta infatti dei versi del brano principale di un musical che ha fatto la storia. Un musical intitolato appunto Forza venite gente, che racconta di San Francesco d’Assisi. Messo in scena per la prima volta nell’ottobre del 1981, lo spettacolo è firmato tra gli altri da Mario Castellacci, figura poliedrica e complessa che può essere a pieno titolo inserita nel pantheon culturale della destra italiana. Castellacci è stato giornalista, scrittore, paroliere, autore televisivo e sceneggiatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Forza venite gente”, San Francesco è in scena: l’omaggio pop di Castellacci al Santo dell’identità nazionale

