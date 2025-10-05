Tempo di lettura: 2 minuti Una conferenza stampa all’insegna dell’ascolto e della concretezza: Forza Italia Giovani Avellino ha presentato le proprie proposte programmatiche, da consegnare al partito in vista della definizione del prossimo programma elettorale. All’incontro hanno preso parte Michela Colucci, Coordinatrice Provinciale di Forza Italia Giovani; Angelo Antonio D’Agostino, Segretario Provinciale di Forza Italia Avellino; Sveva Napolitano, Responsabile Provinciale del Dipartimento Salute; Francesco Pisano, Vice Coordinatore Provinciale; Alessio Barbieri, Coordinatore cittadino, insieme a una delegazione del coordinamento giovanile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forza Italia Giovani lancia le proposte programmatiche per l’Irpinia